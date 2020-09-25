Antalyaspor Naldo'yu kadrosuna kattı!
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Naldo'yu renklerine bağladı. Akdeniz ekibi, tecrübeli savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten "Hoş geldin Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki stoper Naldo, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol formasıyla geçen sezon 18 lig maçında 1332 dakika süre aldı.
🤝 Hoş Geldin NALDO— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 25, 2020
Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/VXPdJs1Sf1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama