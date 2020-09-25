25 Eylül 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Naldo'yu kadrosuna kattı!

Antalyaspor'dan savunmaya dev takviye!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

ekiplerinden Fraport TAV , 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Naldo'yu renklerine bağladı. Akdeniz ekibi, tecrübeli savunmacıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten "Hoş geldin Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki stoper Naldo, 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Espanyol formasıyla geçen sezon 18 lig maçında 1332 dakika süre aldı.

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