Antalyaspor'dan Sparta Prag'a transfer olan Celustka'dan teşekkür mesajı
Fraport TAV Antalyaspor'dan Çekya 1. Futbol Ligi ekibi Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka, teşekkür mesajı paylaştı.
Çek futbolcu, 5 sezon boyunca Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla mücadele verdiğini hatırlattı.
Futbol kariyerinde Antalyaspor'un ayrı bir yeri olduğunu belirten Celustka, kırmızı-beyazlı camiada başarıya ulaşmak için bir araya geldiklerini kaydetti.
Savunmada görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'da geçirdiği sürede kıymetli anılar biriktirdiğini aktararak, "Sizlerle iyi günde kötü günde başarı için hep beraber tek yürek olduk. Kulübümü, arkadaşlarımı, taraftarlarımızı, güzel Antalya şehrini, birçok güzel insanı daima hatırlayacağım. Teşekkürler Antalyaspor." ifadelerini kullandı.
Sparta Prag Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Celustka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurmuştu.
Antalyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından, Çek futbolcunun 5 sezon boyunca Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 142 maç ve 11 bin 764 dakika performans sergilediğini aktararak, "Unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Ondrej Celustka." paylaşımında bulunmuştu.
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Celustka, geride kalan sezon Fraport TAV Antalyaspor'da 28 maçta süre alıp 1 gol atmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama