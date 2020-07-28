Antalyaspor'a Podolski müjdesi

Antalyaspor ile 1 yıl daha kontratı olan Lukas Podolski, transfer haberlerine açıklık getirdi. Adı birçok kulüple anılan 35 yaşındaki Alman santrfor, sosyal medya hesabından Antalyaspor'da mutlu olduğunu yazdı.

Antalyaspor ile 1 yıl daha kontratı olan Lukas Podolski, transfer haberlerine açıklık getirdi. Adı birçok kulüple anılan 35 yaşındaki Alman santrfor, sosyal medya hesabından Antalyaspor'da mutlu olduğunu yazdı. Süper Lig'de 9 maçta 2 gol, 3 asistle oynayıp klasını konuşturan Podolski, "Birlik olduk, yıkılmadık ve çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık. Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir dönemde şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, çok farklı bir şehir. Yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya'ya geldiğim için ve Antalyaspor'a faydam olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DİĞER