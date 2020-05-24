25 Mayıs 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret

Antalyaspor antrenmanına anlamlı ziyaret
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

'e verilan arada hazırlıklarını sürdüren 'da aileler futbolculara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

'nda çalışmalarına ara vermeden devam eden Fraport TAV 'da futbolcuların aileleri kulüp tesislerine gelerek futbolcuları yalnız bırakmadı. Antalyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kırmızı-beyazlı ekibin kampta bulunduğu otelde idmanlaarı aksatmadan sürdürdüğü bildirildi. Bugün yapılan antrenman sonrasında futbolcu aileleri, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde sahaya girerek takımın, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Duygusal anların yaşandığı idman sonrasında renkli görüntüler oluştu.

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