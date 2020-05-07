07 Mayıs 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Sinan Gümüş’e Komşu’dan talip

Sinan Gümüş’e Komşu’dan talip
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş'e Olimpiakos talip oldu.

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş'e Olimpiakos talip oldu. Yunan devinin, bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüyle görüşme yaptığı bildirildi. Devre arasında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Kırmızı-beyazlılar da 2022'ye kadar kontratı bulunan Sinan'ı transfer etmek istiyor.

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