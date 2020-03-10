10 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Lukas Podolski Anıtkabir'i ziyaret etti
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti. 34 yaşındaki futbolcu, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Gençlerbirliği maçı sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tecrübeli oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Podolski'nin bu gönderisine Türk takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...