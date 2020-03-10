10 Mart 2020, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Lukas Podolski Anıtkabir'i ziyaret etti

Lukas Podolski Anıtkabir'i ziyaret etti
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Fraport TAV 'un Alman futbolcusu , Anıtkabir'i ziyaret etti. 34 yaşındaki futbolcu, çekildiği fotoğrafları hesabından da paylaştı.

ekiplerinden Fraport TAV 'un Alman futbolcusu , Gençlerbirliği maçı sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tecrübeli oyuncu bu anları hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Podolski'nin bu gönderisine Türk takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi.

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