31 Ocak 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.01.2020

ekiplerinden , 28 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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