'Merih-Çağlar beni geçti'

Milli formayı 102 kez giyen, kariyeri başarılarla dolu olan Bülent Korkmaz; Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye övgü yağdırdı. Korkmaz, "Kendi dönemimde önemli bir oyuncuydum fakat Merih ve Çağlar beni geçti. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi" dedi. Korkmaz, kendisinin Alpay Özalan ile iyi bir ikili olduğunu da dile getirdi.

Milli formayı 102 kez giyen, kariyeri başarılarla dolu olan Bülent Korkmaz; Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye övgü yağdırdı. Korkmaz, "Kendi dönemimde önemli bir oyuncuydum fakat Merih ve Çağlar beni geçti. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi" dedi. Korkmaz, kendisinin Alpay Özalan ile iyi bir ikili olduğunu da dile getirdi.



HOFER ŞAŞIRMIŞ

Avusturyalı futbolcu eski Beşiktaşlı Veli Kavlak, Barış Pınarı'na destek verdi. Avusturya'da Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer, Kavlak'ın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini ve hiçbir Türk'e vatandaşlık verilmemesi gerektiğini belirtti.