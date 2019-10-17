17 Ekim 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

'Merih-Çağlar beni geçti'

'Merih-Çağlar beni geçti'
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Milli formayı 102 kez giyen, kariyeri başarılarla dolu olan ; Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye övgü yağdırdı. Korkmaz, "Kendi dönemimde önemli bir oyuncuydum fakat Merih ve Çağlar beni geçti. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi" dedi. Korkmaz, kendisinin ile iyi bir ikili olduğunu da dile getirdi.

Milli formayı 102 kez giyen, kariyeri başarılarla dolu olan ; Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye övgü yağdırdı. Korkmaz, "Kendi dönemimde önemli bir oyuncuydum fakat Merih ve Çağlar beni geçti. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi" dedi. Korkmaz, kendisinin ile iyi bir ikili olduğunu da dile getirdi.

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Avusturyalı futbolcu eski Beşiktaşlı , Barış Pınarı'na destek verdi. Avusturya'da Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer, Kavlak'ın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini ve hiçbir Türk'e vatandaşlık verilmemesi gerektiğini belirtti.

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