28 Eylül 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor galibiyete odaklandı

Antalyaspor galibiyete odaklandı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.09.2019

, yarın sahasında oynayacağı BtcTurk maçını kazanarak, bu sezon taraftarının önünde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşma 16:30'da başlayacak.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan topladı. Lige Göztepe deplasmanındaki galibiyetle başlayan , maçını kazanarak, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Antalyaspor'da teknik direktör , taraftarın tribünü doldurarak futbolculara destek olması için çağrı yaptı.

GALİBİYETLER 3 GOLLE GELDİ

Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, 'de 4 defa karşılaştı. Bu maçlardan ikisini kazanan Antalyaspor, galibiyetleri kendi sahasında aldı. Maçlardan biri beraberlik diğeri ise Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da rakip filelere üçer gol atarak kazandı.

GİZLİ SİLAH SERDAR ÖZKAN

Süper Lig'in ilk beş haftasında oynanan maçların ikinci yarılarında attığı 8 golle en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor, bu gollerin beşini son 15 dakikalarda kaydetti. Antalyaspor ise bu sezon Süper Lig'de rakiplerinden 28 çalımla, en az çalım yiyen takım olarak dikkati çekti. Antalyaspor'da performansıyla dikkati çeken , bu sezon takımının ataklarında 17 isabetli orta açtı. Bu sayıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan oyuncu olan Serdar Özkan, aynı zamanda 12 şut pasıyla Antalyaspor formasıyla en fazla şut pası veren futbolcu unvanını aldı. Bu sezon beş maçta iki gol atan Serdar Özkan, altı golle tamamladığı 2013- 2014'ten bu yana hiçbir sezonda üç gole ulaşamadı.


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