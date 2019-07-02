02 Temmuz 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu futbolcuların ve teknik heyetin sağlık kontrolleri yapıldı

Antalyaspor'da sağlık kontrolleri yapıldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.07.2019

öncesi Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyetinin sağlık kontrolleri 'nde gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, takımın hafta sonu başlayacak kampı öncesinde tamamlanacak.

2019-2020 sezonu için sağlık kontrollerine 'nde başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ve Bahadır Öztürk'ünde aralarında olduğu futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrolleri için Memorial Antalya Hastanesi'ne geldi. Oyuncular ve teknik kadronun, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayenelerini olarak genel sağlık kontrolleri tamamlandı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, " hazırlıkları için toplanmaya başlayan Antalyasporumuz, sağlık kontrollerinin de startı verildi. İlk gün teknik heyetimiz ile futbolcularımızın bir bölümü kulübümüzün sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kulübümüzün Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde gerçekleşen sağlık kontrollerinde futbolcularımızın, kriterlerine göre tetkik, test ve muayeneleri yapılıyor. Sağlık kontrolleri, profesyonel futbol takımımızın hafta sonu başlayacak kampı öncesinde tamamlanacak" denildi.
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