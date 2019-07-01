01 Temmuz 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da iki transfer

Antalyaspor'da iki transfer
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.07.2019

, Bodrumspor'dan ve 'ten ile anlaştı.

ekiplerinden 'da çalışmaları devam ediyor. 'yu kadrosuna dahil eden kırmızı-beyazlılar, iki futbolcu daha transfer etti. Antalyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan ve Spor Kulübü'nden ile prensipte anlaştı. Antalyaspor yönetiminin iki genç futbolcuyla düzenlenecek törende sözleşme imzalayacağı belirtildi.

'da yetişen 21 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol, geçen sezon 25 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise takımında geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.

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