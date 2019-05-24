24 Mayıs 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Diego 2 yıl daha kalacak

Diego 2 yıl daha kalacak
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.05.2019

, ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 4 yıl önce 'dan gelen 33 yaşındaki solak stoper, bu sezon ligde 28 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Diego, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı gördü.
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