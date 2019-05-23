23 Mayıs 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Diego ile 2 yıllık sözleşme uzattı

Antalyaspor Diego ile uzattı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 23.05.2019

, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Brezilyalı Diego ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

'de 45 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiren , gelecek sezon için iç transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim 4 yıl önce 'dan gelen Brezilyalı sol ayaklı savunma oyuncusu Diego ile yeniden anlaştı. Yönetimin Diego ile 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Diego, bu sezon ligde 28 maçta forma giyerken, 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Diego, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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