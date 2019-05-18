18 Mayıs 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya evinde iddialı

Antalya evinde iddialı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla 8. sıradaki , ligi 5. bitirerek Avrupa'yı hedefliyor. Ligde final gibi maçta 5. sıradaki Malatya'yı ağırlayacak kırmızı-beyazlılar, mutlak galibiyet istiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Sonuna kadar gidip, beşinciliği kovalayacağız" diye konuştu.
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