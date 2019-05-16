17 Mayıs 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Bülent Korkmaz ile yola devam ediyor

Antalyaspor Korkmaz ile yola devam ediyor
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

, " hoca ile gelecek sezon yola devam edeceğiz. Bülent hocanın bizimle, bizim de hocamızla ilgili düşüncelerimiz pozitif" dedi.

, " hoca ile gelecek sezon yola devam edeceğiz. Bülent hocanın bizimle, bizim de hocamızla ilgili düşüncelerimiz pozitif" dedi.

ekiplerinden Antalyaspor'da yönetim gelecek sezon teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam edecek. yapılanmasını sürdüren kırmızı-beyazlılarda yönetim devre sonu Bülent Korkmaz ile görüşerek, gelecek yıl 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yeni sezonun kadrosunu oluşturma için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da takviye yapılacak bölgelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Bülent Korkmaz hoca ile gelecek sezon yola devam edeceğiz. Bülent hocanın bizimle, bizim de hocamızla ilgili düşüncelerimiz pozitif. Mali yapı çerçevesinde transferler yapacağız. Araştırdığımız isimler, takımdan ayrılacak isimler de var" diye konuştu.

MAÇ SONUCU l Göztepe 4 - 1 Antalyaspor l ÖZET

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