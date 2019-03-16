MAÇ SONUCU l Antalyaspor 3 - 0 Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Amilton ve Ozan Tufan'ın sarı kart görmesine tepki gösteren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun itirazları nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından tribüne gönderildi.
Maçtan dakikalar:
9. dakikada ceza yayı üzerinde defansın uzaklaştıramadığı topu kapan Chico'nun set şutu defansa da çarparak az farkla üstten kornere çıktı.
27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0
32. dakikada atılan uzun pasta topla ilerleyen Dokukara, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
48. dakikada ceza sahası çağ çaprazda topla buluşan Amilton'un sert şutunda top ağlara gitti. 3-0
59. dakikada Cisse'nin ceza sahası içinden zayıf şutunu kaleci Boffin son anda ayaklarıyla çıkardı.
90+4. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Cisse topu kafayla ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi golü Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile iptal etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük x, Erdem Bayık x, Hakan Yemişken x
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Cissokho xx, Charles xx (Zeki Yıldırım dk. 88 ?), Chico xx, Fredy xx (Doğukan Sinik dk. 85 ?), Hakan Özmert xxx, Amilton xxx (Drole dk. 78 x), Doukara xxx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik,Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz x, Baiano x, Welinton x, Tzavellas x, Nsakala x, Ozan Tufan x (Josef Sural dk. 80 x), Ceyhun Gülselam x, Sackey x (Villafanez dk. 46 xx), Efecan Karaca x, Djalma Campos x, Cisse x
Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaraoğlu, Steven Caulker, Taha Yalçıner, Taha Yalçıner, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Hakan Özmert (dk. 27), Dokukara (dk. 32), Amilton (dk. 48) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Hakan Özmert, Amilton, Chico (Antalyaspor), Ozan Tufan, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)
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