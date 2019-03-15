15 Mart 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü

Serdar Özkan'ın acı günü
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Antalyasporlu forması giyen 'ın annesi vefat etti.

ekiplerinden 'da oynayan 'ın annesi , MS (Multiple Skleroz) hastalığından dolayı 2 yıldır 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun annesinin cenazesi bugün 'nin Kaynaşlı ilçesinde toprağa verilecek.

Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Nermin Özkan'a Allah'tan rahmet, futbolcumuz Serdar Özkan, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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