31 Ocak 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Tarık Çamdal Antalyaspor'da

Tarık Çamdalın yeni takımı belli oldu
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.01.2019

, Brezilyalı , ve Angolalı Fredy’le sözleşme imzaladı.

'de ikinci döneminin son gününde kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi. Antalyaspor, 'dan ayrılan , Portekiz'in Desportivo Aves takımından Amilton ve yine aynı ülkenin Belenenses takımından Fredy'i renklerine bağladı. 3 futbolcu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Başkan Ali Şafak Öztürk, Portekiz liginden 2, Süper Lig'den bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını vurguladı. Öztürk, "Amilton kiralık ve satın alma opsiyonlu, Fredy ile sözleşmemiz 1.5 yıllığına, Tarık ile 6 aylık sözleşmemiz var. Transferlerimizden beklentilerimiz çok yüksek. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere transfer yaptık. Bu sezondan gelecek yılın takım iskeletini oluşturmak istiyorduk. Bu arkadaşların da faydası olacaktır. Uzun dönemde de faydaları olacağına inanıyoruz. Transfer engelini kaldırmak da çok önemliydi" diye konuştu.

Tarık Çamdal: "Yeniden doğacağım"
Performansına göre sezon sonu yeniden masaya oturulacak olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Tarık Çamdal, "Antalyaspor camiasında yeniden doğmak istiyorum. Buradan tüm Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir çıkış olacak, bundan eminim. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" şeklinde konuştu.

Sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı kanat oyuncusu 29 yaşındaki , Antalyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

Bonservisiyle transfer edilen Angolalı 28 yaşındaki Fredy ise, "Antalyaspor ailesine teşekkür ederim. Kariyerime artık 'de devam edeceğim. Antalyaspor'da Eto'o, gibi futbolcular oynamış. Hedefim Antalyaspor'a yardımcı olmak" dedi.

Konuşmaların ardından futbolcular resmi sözleşme imzalarken, formaları ve Antalyaspor bayrağı ile gazetecilere poz verdi.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Konyaspor Aykut Kocamanla uçuşa geçti Konyaspor Aykut Kocaman'la uçuşa geçti
Larin, Gökhan Töre ve Love ile ilgilenmiyoruz "Larin, Gökhan Töre ve Love ile ilgilenmiyoruz"
Antalyaspor Göztepe maçına hazır Antalyaspor Göztepe maçına hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör