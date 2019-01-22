22 Ocak 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Göztepe maçına hazır

Antalyaspor Göztepe maçına hazır
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yarınki karşılaşmanın taktik provaları yapıldı.

ile , 3-3 biten ilk maçın rövanşında yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak.

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