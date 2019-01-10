10 Ocak 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da devre arası hazırlıkları

Antalyaspor’da devre arası hazırlıkları
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2019

devre arası hazırlıklarını sürdürüyor.

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren , bugün 'nın Bundesliga 2. lig takımlarından Sandhausen ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, hazırlık maçı kadrosunda yer almayan futbolcular ise sabah antrenmanı yaptı. Hakan Özmert, ve Sergen Yatağan, Regnum Carya'daki fitness salonunda çalışırken, kaleciler ile , kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde sahada antrenmana çıktı. Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, yağmur altında 1 saat çalışarak antrenmanı tamamladı.

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