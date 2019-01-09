09 Ocak 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Vainqueur ve Maicon ile yollar ayrıldı

Antalyaspor’da iki ayrılık birden
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

’da 'in sözleşmesi karşılıklı fesih edildi, ise 'nın AS Monaco takımına kiralandı.

, 'in sözleşmesinin karşılıklı fesih edildiğini, ise kiralandığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeli futbolcularımızdan William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer gelişmeleri yaşandı. 1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleşmesinin feshi yoluna gidildi. Çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçen Maicon Marques'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz. Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise sezon sonuna kadar 'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralandı. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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