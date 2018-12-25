Antalyaspor taraftarından şampiyonluk koreografisi

Antalyaspor taraftarı, Boğaz Köprüsü’ne asılı bayraklarıyla şampiyonluk koreografisi yaptı

Antalyaspor'un Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun bir gilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Maçtan önce kırmızı-beyazlı taraftarlar koregrafi şov yaptı. Kale arkasındaki koregrafide Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı 3 taraftarın, Boğaziçi Köprüsü'nde yer alan Antalyaspor bayrağına baktığı anlar resmedilirken, pankartta "Elbet bir gün" yazasıyla şampiyonluk mesajı verildi