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Antalyaspor taraftarından şampiyonluk koreografisi
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018
Antalyaspor taraftarı, Boğaz Köprüsü’ne asılı bayraklarıyla şampiyonluk koreografisi yaptı
Antalyaspor'un Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun bir gilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Maçtan önce kırmızı-beyazlı taraftarlar koregrafi şov yaptı. Kale arkasındaki koregrafide Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı 3 taraftarın, Boğaziçi Köprüsü'nde yer alan Antalyaspor bayrağına baktığı anlar resmedilirken, pankartta "Elbet bir gün" yazasıyla şampiyonluk mesajı verildi
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