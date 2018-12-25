25 Aralık 2018, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor taraftarından şampiyonluk koreografisi

Antalyaspor taraftarından şampiyonluk koreografisi
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

taraftarı, ’ne asılı bayraklarıyla şampiyonluk koreografisi yaptı

'un maçına taraftarlar yoğun bir gilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Maçtan önce kırmızı-beyazlı taraftarlar koregrafi şov yaptı. Kale arkasındaki koregrafide , ve Fenerbahçe formalı 3 taraftarın, 'nde yer alan Antalyaspor bayrağına baktığı anlar resmedilirken, pankartta " bir gün" yazasıyla şampiyonluk mesajı verildi

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