    17 Ekim 2018, Çarşamba

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor’a TSYD ziyareti

    Antalyaspor’a TSYD ziyareti
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Türkiye Spor Yazarları Derneği () , ’da göreve başlayan Antalyaspor yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

    , yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TSYD Antalya Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Antalyaspor Başkanı ve Basın Sözcüsü Murat Süğlün de hazır bulundu.

    BAŞKAN DESTEK İSTEDİ
    TSYD'nin onursal üyesi de olan Başkan Ali Şafak Öztürk, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basınla iyi bir diyalog içinde olacaklarını, ellerinden gelen desteği göstereceklerini söyledi. Antalyaspor'un menfaatleri için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Öztürk, gazetecilerden de destek istedi.

    ORTAK ÇALIŞMA İSTEĞİ
    TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de Antalyalı gazeteciler olarak başta Antalyaspor olmak üzere kente spor anlamında hizmet veren her kurumla ortak çalışmalar sergilemenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. Çiçek, günün anısına Başkan Öztürk'e TSYD'nin bir plaketini takdim etti ve ziyaretin anısına bir de fotoğraf çektirildi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
    Bülent Korkmaz: Daha iyi yerlerde olacağız Bülent Korkmaz: "Daha iyi yerlerde olacağız"
    Nazım Sangare: Türkiye için mücadele ediyorum Nazım Sangare: "Türkiye için mücadele ediyorum"
    Elif Elmas Ozan Kabakı solladı! Elif Elmas Ozan Kabak'ı solladı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör