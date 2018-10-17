17 Ekim 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
BAŞKAN DESTEK İSTEDİ
TSYD'nin onursal üyesi de olan Başkan Ali Şafak Öztürk, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basınla iyi bir diyalog içinde olacaklarını, ellerinden gelen desteği göstereceklerini söyledi. Antalyaspor'un menfaatleri için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Öztürk, gazetecilerden de destek istedi.
ORTAK ÇALIŞMA İSTEĞİ
TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de Antalyalı gazeteciler olarak başta Antalyaspor olmak üzere kente spor anlamında hizmet veren her kurumla ortak çalışmalar sergilemenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. Çiçek, günün anısına Başkan Öztürk'e TSYD'nin bir plaketini takdim etti ve ziyaretin anısına bir de fotoğraf çektirildi.
Antalyaspor’a TSYD ziyareti
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalyaspor’da göreve başlayan Antalyaspor yönetimini ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.
TSYD Antalya Şubesi, Antalyaspor yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Basın Sözcüsü Murat Süğlün de hazır bulundu.
BAŞKAN DESTEK İSTEDİ
TSYD'nin onursal üyesi de olan Başkan Ali Şafak Öztürk, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basınla iyi bir diyalog içinde olacaklarını, ellerinden gelen desteği göstereceklerini söyledi. Antalyaspor'un menfaatleri için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Öztürk, gazetecilerden de destek istedi.
ORTAK ÇALIŞMA İSTEĞİ
TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de Antalyalı gazeteciler olarak başta Antalyaspor olmak üzere kente spor anlamında hizmet veren her kurumla ortak çalışmalar sergilemenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. Çiçek, günün anısına Başkan Öztürk'e TSYD'nin bir plaketini takdim etti ve ziyaretin anısına bir de fotoğraf çektirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!