    03 Ekim 2018, Çarşamba

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

    Antalyasporda Galatasaray mesaisi sürdü
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 03.10.2018

    , cumartesi günü sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

    'in 8'inci haftasında , sahasında lider ile oynayacak. Lige yaptığı kötü başlangıcın ardından puan cetvelinde 4'üncü sıraya yükselmesiyle dikkati çeken kırmızı beyazlılar, Galatasaray maçında puan kazanmayı hedefliyor. Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Daha sonra kırmızı beyazlılar 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Korkmaz, antrenmanın izlemeye kapalı ikinci bölümünde futbolcularına taktik çalıştırdı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

    Antrenmana sakatlığı devam eden William, Barrada, Charles, Mevlüt katılmadı.

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