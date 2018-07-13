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Antalyaspor, Erzurum kampını tamamladı
Giriş Tarihi: 13.07.2018
Antalyaspor sezon öncesinde Erzurum'da yaptığı birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesinde Erzurum'da yaptığı birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 gün süren Erzurum kampında son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki son antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından kuvvet ve şut çalışıldı. Antrenman bitiminde teknik heyet, futbolcular ve destek ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.
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