    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor, kuvvet çalışmaları yaptı

    Antalyaspor, kuvvet çalışmaları yaptı
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Yeni sezon öncesindeki birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor, güne kuvvet antrenmanıyla başladı.

    Erzurum kampında 8. günü geride bırakan Antalyaspor, sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, fitness salonunda verimli çalışma yapabilmek amacıyla takımı 2 gruba ayırdı. İlk grup, kırmızı-beyazlı takımın konakladığı bahçede ısınma hareketlerini yaptıktan sonra fitness salonuna geçti. Futbolcular, burada kendileri için yazılı programa göre aletli çalışmalar yaptı.

    Fitness salonundaki çalışmayı tamamlayan grup, sahaya götürüldü ve 20 dakika koşarak sabah antrenmanını tamamladı. İkinci grup da aynı şekilde ısınma hareketlerini otelin bahçesinde yaptı ve fitness salonundaki çalışmayı bitirdikten sonra sahaya giderek 20 dakikalık koşu gerçekleştirdi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
    Serdar Özkan, Antalyasporda! Serdar Özkan, Antalyaspor'da!
    Tüm hedefimiz ligde kalmak "Tüm hedefimiz ligde kalmak"
    Yeni teknik direktörü belli oldu! Yeni teknik direktörü belli oldu!
    BİZE ULAŞIN