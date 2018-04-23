Antalyasporun serisi sona erdi

23 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Antalyaspor'un serisi sona erdi
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Antalyaspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi Kadıköy'de son buldu.
Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak İstanbul'a gelen Akdeniz temsilcisi, 11 Mart'taki Göztepe yenilgisinden sonra Süper Lig'de ilk kez kaybetti.
Bu yenilgiyle 35 puanda kalan Antalyaspor, küme düşme hattının 3 puan önünde haftayı 13. sırada tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ