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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor'un serisi sona erdi

    Antalyasporun serisi sona erdi
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    'un 4 maçlık yenilmezlik serisi Kadıköy'de son buldu.

    Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak İstanbul'a gelen Akdeniz temsilcisi, 11 Mart'taki Göztepe yenilgisinden sonra Süper Lig'de ilk kez kaybetti.

    Bu yenilgiyle 35 puanda kalan , küme düşme hattının 3 puan önünde haftayı 13. sırada tamamladı.

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