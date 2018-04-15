Hamza Hamzaoğlu: Kurtulacağımız bir maçtı

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımızda alt taraftan büyük ölçüde kurtulacağımız bir maçtı” dedi.

Spor Toto Süper Ligi'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımızda alt taraftan büyük ölçüde kurtulacağımız bir maçtı. Kazanmak için sahaya çıktık fakat beklediğimiz şekilde pozisyonları yakalayamadık. Yakaladığımız pozisyonları da atamadık. Bugün iyi bir takımla oynadığımızın da bilincindeydik ve onların fırsat verdiğimizde neler yapabileceklerini çok da iyi biliyorduk. O yüzden iyi kapattık. Takımım verdiği görevleri çok iyi yerine getirdi. Güzel bir takım oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Baktığımızda pozisyon açısından çok zenginliği yoktu maçın fakat mücadele açısından keyifli bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Hem Konyasporlu hem de kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Bundan sonraki 5 haftayı da iyi bir şekilde kararlı bir şekilde götürmeye çalışacağız" diye konuştu.



"BÖYLE UFAK TEFEK OLAYLAR FUTBOLUN GÜZELLİKLERİ"

Maçtan önce yıldız oyuncu Eto'o'ya yapılan protesto ile ilgili soruya Hamzaoğlu, şu cevabı verdi:

"Zaman zaman provokasyonlar oluyor bu şekilde. Maalesef taraftarlar da bunları gerçekleştiriyor. Yine de bizim taraftarlarımız sınırını bildi. Bu anlamda da Antalyaspor taraftarını da kutlamak gerekiyor. Çünkü centilmenlik anlamında da ligimizde herhalde ilk sıralarda yer alan taraftarımız var. Böyle ufak tefek olaylar futbolun güzellikleri öyle bakıyorum olaya."