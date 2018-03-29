Antalyasporda 5 eksik

Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçında, kart cezası nedeniyle Yekta ve Celustka'nın yanı sıra sakatlıklarından dolayı Salih, Zeki ve Danilo forma giymeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile Bursaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde düşme hattına yakın bölgede bulunan Antalyaspor, sahasındaki maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Antalyaspor'da kart cezası nedeniyle Yekta ve Celustka'nın yanı sıra sakatlıklarından dolayı Salih, Zeki ve Danilo forma giymeyecek. Maçın biletleri VIP 100 TL , batı tribünü 50 TL, doğu tribünü 25 TL, kale arkası ve misafir takım tribünü 15 TL'den satılıyor. Antalyaspor yöneticileri, taraftarın tribünü doldurup 90 dakika boyunca takımı desteklemesi çağrısı yaptı.

44'ÜNCÜ RANDEVU

Antalyaspor ile Bursaspor bugüne kadar Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bursaspor 20 galibiyetle üstünlük sağlarken 12 maçta Antalyaspor geldi, 11 maç ise beraberlikle sonuçlardı. İki takım arasında ligde Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan son iki maçı kırmızı beyazlılar kazanırken, bu iki maçtan önceki üç maçta ise Bursaspor galip geldi.

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'deki 7 galibiyetinin 6'sını evinde oynadığı maçlarda aldı. Ligde evinde 10 maçtır kalesini gole kapatamayan Antalyaspor, evindeki maçlarda ortalama 2 gol yedi. Bu, Antalyaspor'un Nisan 2000 ve Nisan 2001 arasında iç sahada kalesinde gol gördüğü 18 maçlık seriden bu yana elde ettiği en uzun serisi.