26 Mart 2018, Pazartesi
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.
Antalyaspor'da El Kabir İsveç'e kiralandı
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Faslı Mostapha El Kabir'i, sezon sonuna kadar İsveç'in BK Hacken takımına kiralandığını bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.
15 ay önce Antalyaspor'a, Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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