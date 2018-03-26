;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor'da El Kabir İsveç'e kiralandı

    Antalyasporda El Kabiri kiralandı
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Faslı Mostapha El Kabir'i, sezon sonuna kadar İsveç'in BK Hacken takımına kiralandığını bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.
    15 ay önce 'a, Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
    Antalyasporun en zor yılı "Antalyaspor'un en zor yılı"
    Süper Ligdeki 18 takımın yeni piyasa değeri (27 ŞUBAT 2018) Süper Lig'deki 18 takımın yeni piyasa değeri (27 ŞUBAT 2018)
    Antalyaspor, yağmur altında çalıştı Antalyaspor, yağmur altında çalıştı
    BİZE ULAŞIN