Trendyol Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp bu konu için sosyal medya hesabından, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." şeklinde açıklama yaptı.