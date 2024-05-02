Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü, alt sıralardan uzaklaşmak için seyircisi önünde sahaya 3 puan için çıkacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürmek isteyen Corendon Alanyaspor ise ligde 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.