Türkiye Kupası yarı final ilk maçında dün sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Ankaragücü'nde Morutan şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde, mücadelenin son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Rumen futbolcunun aşil tendonunda kopma meydana geldi.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.