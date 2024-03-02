Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"POLYANNACILIKTAN ÖTEYE GİTMEZ"

Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemlerden memnun olmak polyannacılık oynamaktan öteye gitmez.

"TEK HEDEF LİGDE KALMAK"

Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum.

"MORUTAN ARTIK OYNAYAMAZ"

Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz.