Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu maçların Eryaman Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 27 Şubat'ta Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 2 Mart'ta İstanbulspor, 16 Mart'ta da RAMS Başakşehir'le oynayacakları maçlar için 780-1400 liradan 24 Şubat saat 13.00'e kadar satışa sunulduğu aktarıldı.

Bu biletlerden sadece, Eryaman Stadı'nda bu sezon Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'la ligde oynanan maçlardan herhangi birine bilet almış taraftarların faydalanabileceği kaydedildi.