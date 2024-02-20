Trendyol Süper Lig ekiplerindenMKE Ankaragücü, Galatasaray maçında Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı. Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden de bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket çok konuşulmuştu.

MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden de bir açıklama geldi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE: