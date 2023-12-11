Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında skandal bir olay yaşandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve 2 kişi sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yaşananlardan sonra kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.
İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN AÇIKLAMASI:
MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz. pic.twitter.com/7186i5bFva— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 11, 2023