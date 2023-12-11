MKE Ankaragücü'nden açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz

MKE Ankaragücü'nden açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında skandal bir olay yaşandı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve 2 kişi sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Yaşananlardan sonra kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2023- 00:42