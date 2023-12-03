Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından MKE Ankaragücü Tenkik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"GÜCÜMÜZCE İYİ MAÇ ÇIKARDIK"

"Oyuncu grubu enerjisi yüksek, gösterdiğimizi uygulamaya çalışan bir grup. Küçük hatalarda dahi ne kadar iyi niyetli olduklarını görüyorum. Gücümüzce iyi bir maç çıkardık. 1-0'ken skoru farklı bir duruma getirebilirdik. Beşiktaş ne kadar eksik olsa da yedekten giren oyuncuları gördük. Beni 1 puan hiçbir zaman memnun etmez. Sonu beni tatmin etmiyor ama sonuçta değerli bir büyük takım var karşımızda. Kazanan kimliğe ulaşacağımızı düşünüyorum. Önemli bir maçtı bizim için kazansak farklı şeyler konuşabilirdik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum.