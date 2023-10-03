Ankaragücü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı!

Ankaragücü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 08:49 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 12:40