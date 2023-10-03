Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ
Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.
İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN PAYLAŞIMI:
✍🏼 Hoş Geldin Emre Belözoğlu |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 3, 2023
Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir. pic.twitter.com/TBHC4OzqCU