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Ankaragücü Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 2-1 kaybeden Ankaragücü, Tolunay Kafkası ile yollarını ayırdı. Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023- 14:31









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Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 2-1 kaybeden Ankaragücü, Tolunay Kafkası ile yolların ayırdı.



Kafkas yönetiminde Ankaragücü bu sezon 7 maça çıktı.



Başkent ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 3 bereberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



KAFKAS G.SARAY MAÇI SONRASI NE DEMİŞTİ:



Ben işimi yapıyorum. Ben dimdik duruyorum. Canımı sıkacak bir şey yok. Baskı altında, canı sıkılacak insanlar evine ekmek götüremeyenler. Ben işimi iyi ve doğru yapıyorum. Başkanımız üzerine düşen her şeyi yaptı.





Takımların oturması süre alıyor. Bizim 7. hafta ve 5. deplasmanımız. Bunların içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Adana Demirspor maçını da İstanbul'da oynadık. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. İyi yoldayız. Şu anda 7 maçta 6 puanımız var. Fikstür de lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var. Umarım Ankaragücü'nü layık olduğu yere getiririz.