Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Ankaragücü - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Konyaspor maçı saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Efkan, Morutan, Rodrigues, Bajic
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Moreno, Oliveira