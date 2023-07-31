Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Ankaragücü ve Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Fatih Karagümrük 31 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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