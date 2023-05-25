Ankaragücü'ne Galatasaray maçı öncesi 2 kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi Başkent ekibine Taylan Antalyalı ve Pedrinho'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 20:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023- 20:47