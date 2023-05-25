Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertlilerden mücadele öncesi açıklama geldi ve Taylan Antalyalı ile Pedrinho'nun sakatlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı diz dış yan bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle, Pedrinho ise sağ ayak bileğinde burkulmaya dayalı oluşan sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır." denildi.
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 25, 2023
Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı diz dış yan bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle, Pedrinho ise sağ ayak bileğinde burkulmaya dayalı oluşan sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşması maç kadrosunda yer almamaktadır. pic.twitter.com/DZDXUNuTj2