Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2023- 16:15 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023- 16:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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