Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden transfer açıklaması geldi.

Başkent temsilcisi, sezon başında Gaziantep FK'ya transfer olan ve bonservisi Sparta Prag'da bulunan giyen 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Hanousek, Gaziantep FK'nın Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi sonrası Sparta Prag'a dönmüştü. Bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maça çıkan Hanousek, gol ve asist katkısı üretemedi.