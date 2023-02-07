MKE Ankaragücü'nün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında ikinci tır yola çıktı. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında ikinci tır yola çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tandoğan Tesisleri'nde toplanan yardım malzemelerinin olduğu ilk tur dün gece yola çıktığı belirtilerek, "Yardım eden herkese teşekkür ediyor, kampanyamızın durmaksızın devam edeceğini hatırlatıyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca da tesislere gelerek devam eden yardım çalışmalarını inceledi ve ikinci tırı yolcu etti.

Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Atakan Çankaya ve Ghayas Zahid, kulübün sosyal medyası hesabından yardım kampanyasına destek olmaları için Ankaralılara çağrıda bulundu.