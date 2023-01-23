Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir ayrılık yaşandı.

Başkent temsilcisi 34 yaşındaki santrfor Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcumuz Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren Derdiyok'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli golcü bu sezon Ankaragücü'nde sadece 1 maça çıkabildi ve 22 dakika süre aldı.