Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik."

"2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok pozisyon vermiyoruz ama ilk gelen pozisyon, gol oluyor. Bunun önlemini alacağız."