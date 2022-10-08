Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ankara ekibi 2-1 kazandı. Maçtan sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ömer Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Oyuncularım görevlerini yerine getirdi. Öne geçtik. Yediğimiz gole kadar hiç pozisyon vermedik. Aynı zamanda 3-4 net pozisyon kaçırdık. Değerlendirsek iyi olacaktı, gol atamadıkça kalemizde tehlike oldu." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İstanbulspor'un ön alan baskısına önlem alarak maçı kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Erdoğan, çok önemli bir 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Gerçekten biz buraya göreve geldikten sonra, başa baş oynadığımız, beraberlik elde ettiğimiz, hatta galip geleceğimiz maçlarda, maalesef 3 puan almadan bitirmiştik. Buradan 3 puanla ayrılıp yukarı doğru tırmanmamız gerektiğini oyuncularıma belirtmiştim." dedi.

Lige çok renk katan, çabuk hücuma çıkan İstanbulspor'un oyun anlayışını iyi analiz ettiklerini ve oyuncularını bu yönde hazırladıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Oyuncularım görevlerini yerine getirdi. Öne geçtik. Yediğimiz gole kadar hiç pozisyon vermedik. Aynı zamanda 3-4 net pozisyon kaçırdık. Değerlendirsek iyi olacaktı, gol atamadıkça kalemizde tehlike oldu. Talihsiz bir gol sonrası İstanbulspor 1-1'i yakaladı. Maçı isteyen bir Ankaragücü vardı sahada. Oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ederim. Taraftarımız burada iç saha atmosferi yarattı." diye konuştu.

Taylan Antalyalı'yı ayağına aldığı bir darbe sonrası devam edemeyeceğini söylemesi üzerine ikinci yarı oyundan aldığını kaydeden Erdoğan, kafasına darbe alan kaleci Gökhan Akkan'ı tam 5. oyuncu değişikliği yapmadan önce yedek kaleciyle değiştirmesinin, eksik kalmamaları adına kendilerini sıkıntıdan kurtardığını aktardı.

Bir deplasman maçı için net pozisyonlara girdiklerini ancak çoğunu değerlendiremediklerini söyleyen Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın hepsini değerlendireceğiz. Lig daha uzun maraton. En iyi 11'le sahaya çıkma düşüncesiyle kadro kuruyoruz. Oyuna sonradan girenlerin de hazır olup takıma katkı sağlaması lazım. Günümüz futbolunda taktik ve sistemler çok çok önemli ama biz şu an geçiş sürecindeyiz. Galibiyet ve puan için işi çok zorlaştırmamamız gerekiyor. Topun karşısında iyi duran, topu kazandıktan sonra çok çabuk hücuma çıkan bir anlayışımız var. İstanbulspor ön alan baskısı yapıyor. Biz de buna önlemimizi aldık. Riske girmeden geriden oyun kurmaktansa, uzun toplarla boşluklardan faydalanmak için oynadığımız oldu. Süreç önemli. Sistem ve anlayış çok çabuk oturamıyor. Nasıl galip geleceğiz, ona çok kafa yoruyoruz. Rakibin artıları ve zaaflarını tespit edip ona göre bir oyun şekli hazırlamaya çalışıyoruz."