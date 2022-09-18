Ankaragücü - Sivasspor maçı | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Ankaragücü - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Ankaragücü: Gökhan, Marlon, Mujakic, Radakovic, Oğuz, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Emre Kılınç, Sowe
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Goutas, Murat, Charisis, Ulvestad, Gradel, Saba, Ahmed Musa, Angielski
ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Sivasspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.